Manavgat'ta Toros Et Süt Tanzim Satış Mağazası açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manavgat'ta Toros Et Süt Tanzim Satış Mağazası açıldı - Son Dakika

Manavgat'ta Toros Et Süt Tanzim Satış Mağazası açıldı

7 saat önce

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Bu Gelecek Hepimizin" sloganıyla yayınladığı seçim kitapçığında yer alan projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Manavgat'ta Toros Et Süt Tanzim Satış Mağazası açıldı, System.String[]

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Bu Gelecek Hepimizin" sloganıyla yayınladığı seçim kitapçığında yer alan projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Şükrü Sözen, kent halkına sağlıklı, kaliteli, uygun fiyatlı et ve süt sunmak amacıyla oluşturduğu Manavgat Belediyesi Toros Et Süt Tanzim Satış Mağazasının açılışını Manavgat halkıyla birlikte yaptı.


Aşağı Pazarcı Mahallesi'ndeki Kapalı Pazartesi Pazarı kompleksi içerisinde yer alan Toros Et-Süt Tanzim Satış Mağazası'nın açılışını İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hatice Avcı, oda başkanları, muhtarlar, stk temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hep birlikte yaptı. 70 metrekarelik mağazada halkın temel ihtiyaçları olarak kabul edilen dana kuşbaşı, dana kıyma ve yüzde 100 doğal, taze, günlük, ari (bütün hastalıklardan arındırılmış) çiğ inek sütünün satışı, piyasa fiyatlarının altında yapılmaya başladı. Mağazada dana kıyma 34.50 TL'den, dana kuşbaşı 43.90 TL'den, 1 litre ari çiğ inek sütünün satış fiyatı ise 3.5 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar ilk günden Toros Et-Süt Tanzim Satış Mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.


Manavgat halkı her şeye değer


Toros Et-Süt Tanzim Satış Mağazası açılışı daha görkemli bir şekilde yapmak istediklerini ancak Suriye- İblid'de vatan evlatlarının şehit düştüğünü, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanın'da ki uçak kazansında hayatını kaybeden vatandaşların üzüntüsü yaşadıklarını, Elazığ- Malatya depreminde hayatını kaybeden vatandaşların ve Van- Bahçesaray'da çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların acılarını yüreklerinde hissetiklerini ve Allah'tan rahmet dilediklerini belirterek, sade bir açılış töreni düzenlediklerini söyleyerek konuşmasına başlayan Başkan Şükrü Sözen, 2020 yılı içerisinde Manavgat Belediyesi'nin hayata geçireceği projelerden de bahsetti.


Sözen, 2020 yılı içerisinde Canlı Hayvan Pazarı ve Araç Köprüsü yapımına başlayacaklarının müjdesini verdi. Kent halkına uygun fiyatlı ve sağlıklı et- süt sunmak amacıyla seçim döneminde halka verdiği sözü tuttuğu için mutlu olduğunu belirten Sözen, "Seçim döneminde 'Bu gelecek hepimizin' sloganıyla hazırladığımız kitapçığımızda yer alan projelerimizden birisini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mağazamızda halkımızın en çok ihtiyaç duyduğu et ve süt ürünlerinden olan dana kıyma, kuşbaşı, çiğ süt ve Toros Kadınlarımızın kooperatifleşecek olan ürünlerinin satışını yapmaya başladık. Kar amacı gütmüyoruz. Önemli olan halkımızın sağlığı, güvenliği ve bütçesidir. Manavgat halkı herşeyin en iyisine layık. Manavgat halkına artı değer katacak her türlü projeyi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Mağazamız, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ANTALYA

Şükrü Sözen, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:02 Kaynak: İHA
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