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Manavgat'ta trafik kazaları: 3 yaralı

42 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Manavgat'ta trafik kazaları: 3 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.


Bayram Demirel'in kullandığı 07 JT 768 plakalı kamyonet, Sorgun Mahallesi'nde Ali Kaya yönetimindeki 07 ACK 799 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücü Kaya ile motosiklette bulunan kardeşi Berke Kaya yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü, Antalya'ya sevk edildi.


Öte yandan Savaş Tok Arslan'ın kullandığı 34 YS 1511 plakalı otomobil, Side Mahallesi Celal Bayar Bulvarında Deniz Atlı idaresindeki 07 HUY 66 plakalı motosikletle çarpıştı.

Atlı, çarpmanın etkisiyle motosikletle Nazmi Taş'ın kullandığı 07 LTH 52 plakalı tur minibüsünün altına girdi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sorgun Mahallesi, Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:22 Kaynak: AA
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