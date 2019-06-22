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Manavgat'ta trafik kazası: 1'i çocuk, 7 yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Manavgat'ta trafik kazası: 1'i çocuk, 7 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralı hamile kadın, güneşlik ile güneşten korundu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Çenger kavşağında meydana geldi. Serdar G.'nin kullandığı 40 AAF 843 plakalı hafif ticari araç ile Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Gönül K. idaresindeki 34 BTF 300 plakalı otomobil kavşak sisteminde çarpıştı. Araçlarda bulunan ve yaralanan 3'ü kadın, 1'i çocuk olmak üzere 7 yaralıya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Ayağından yaralanan bir kadını, vatandaşlar aracın güneşliğiyle güneşten korumaya çalıştı. Kazada, araç sürücüleri Serdar G., ve Gönül K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Yiğit G., Selin G., Serdar G., Aygül S., Kuddusi S. ve Emirhan K. yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:28 Kaynak: İHA
Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
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