Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Osman G.'nin kullandığı 07 L 2975 plakalı otomobil ile Hasret N.A.'nın kullandığı 35 HOR 80 plakalı otomobil Milli Egemenlik Mahallesi'nde çarpıştı. Her iki aracın da hasar gördüğü kazada otomobil sürücülerinden Osman G. yaralandı. 112 acil sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Osman G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:48 Kaynak: İHA
Avusturyalı Şovmenin Oğlu Antalya'da Ölü Bulundu
Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı
Görenler Hayrete Düşüyor! 5 Gramlık Mini Karpuzlar Satışa Çıktı
Ekmek Teknesi İçin Ölümüne Mücadele Etti