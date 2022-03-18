Manavgat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kaza anı kameralara yansıdı - Son Dakika
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Manavgat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kaza anı kameralara yansıdı

18.03.2022 14:33

Manavgat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kaza anı kameralara yansıdıANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.

Manavgat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kaza anı kameralara yansıdı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan kadın yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, Manavgat istikametinden Büyük Şelale istikametine seyir halindeki Hakan Cepçi'nin kullandığı 07 AJS 935 plakalı otomobile, Hafız Hoca Mezarlığı önü, Küçük Şelale Kavşağında Küçük Şelale istikametinden gelen Hacer Tıraş'ın kullandığı 07 ALR 389 plakalı otomobilin yandan çarpması sonucunda meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle refüj bordürlerine çarparak refüje çıkan otomobilde yolcu olarak bulunan Ümide Cepçi yaralandı. Cepci, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Manavgat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kaza anı kameralara yansıdı
Manavgat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kaza anı kameralara yansıdı
Manavgat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kaza anı kameralara yansıdı
Manavgat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kaza anı kameralara yansıdı
Manavgat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kaza anı kameralara yansıdı
Manavgat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kaza anı kameralara yansıdı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kaza anı kameralara yansıdı - Son Dakika


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