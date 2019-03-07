Manavgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat Ticaret Merkezi Gültepe Mahallesi istikametinden Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi istikametine gitmekte olan Hüseyin Ö.'nün kullandığı 35 EAD 08 plakalı otomobille Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Hasan Y.'nin kullandığı 32 SC 364 plakalı otomobil Gültepe kavşağında çarpıştı. Kazada araç sürücülerinin yanında bulunan ve eşleri olduğu bildirilen Emine Y. ile Havva Ö. yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

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