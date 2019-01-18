Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

32 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Engin Ö.'nün kullandığı 07 YJ 376 plakalı otomobil ile Seydihan A.'nın kullandığı 07 LSK 89 plakalı ticari araç Sorgun Mahallesi'nde Sözenpark Konutları önündeki kavşakta çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Seydihan A. ve Engin Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Ersin B. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:59 Kaynak: İHA

Sorgun Mahallesi, Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sel Sularına Gömülen Araçtaki 2 Kişinin Kepçeyle Kurtarılma Anı Kameralara Yansıdı Tolga Zengin: "Bir Gün Bile Sırtımdaki Formanın Kutsallığına İhanet Etmedim"

Elon Musk'ın Şirketi Tesla Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 17:31:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]