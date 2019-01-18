Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
32 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Engin Ö.'nün kullandığı 07 YJ 376 plakalı otomobil ile Seydihan A.'nın kullandığı 07 LSK 89 plakalı ticari araç Sorgun Mahallesi
'nde Sözenpark Konutları önündeki kavşakta çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Seydihan A. ve Engin Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Ersin B. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:59 Kaynak: İHA
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