Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Trafik Kazası: 4'ü Yabancı Uyruklu 5 Yaralı

Manavgat'ta Trafik Kazası: 4'ü Yabancı Uyruklu 5 Yaralı

55 dakika önce

Manavgat'ta trafik kazası: 4'ü yabancı uyruklu 5 yaralıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana trafik kazasında 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

Manavgat'ta trafik kazası: 4'ü yabancı uyruklu 5 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana trafik kazasında 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.
Side Mahallesi Cennetler Caddesi üzerinde ilerleyen Hatice D. idaresindeki 07 LGZ 26 plakalı otomobil, kavşak sisteminde Zahra Sagharchı'nın kullandığı 50 AAB 999 plakalı otomobille çarpıştı. Sagharchı'nın otomobili çarpışmanın etkisiyle yol kenarında park halindeki 07 L 9905 plakalı otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Kaldırıma çıkan araç içinde sıkışan Huriye H. itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Huriye H.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazada yaralanan Leıla Moazensagrch, Zahra Sagharchı, Yamur Moazensagrch ve Hatice D. olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:24 Kaynak: İHA

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