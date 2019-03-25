Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Trafik Kazası Kameraya Böyle Yansıdı

Manavgat'ta Trafik Kazası Kameraya Böyle Yansıdı

30 dakika önce

Manavgat'ta trafik kazası kameraya böyle yansıdıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gel 2 kişi yaralandı.

Manavgat'ta trafik kazası kameraya böyle yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gel 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Gültepe istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Gündüz Y.'nin kullandığı 07 YJY 02 plakalı minibüs ile Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Levent G.'nin kullandığı 07 LUD 49 plakalı otomobilin tali yola sapması sırasında çarpıştı.
Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada Süreyya G. ve Mert G. yaralanırken, ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:06 Kaynak: İHA

Gültepe, Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
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