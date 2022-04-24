Manavgat'ta traktör devrildi: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iddiaya göre freni tutmayan traktör devrildi. Traktörde bulunan 3 kişiden 2'si devrilme esnasında atlayarak kurtulurken biri ağır yaralandı.

Kaza, Salur Mahallesi Kargı ayı Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kesim sahasında mesai sonrası kaldıkları çadıra dönmek için yola çıkan Süleyman Karakaya idaresindeki 26 AG 497 plakalı traktör, freninin tutmaması nedeniyle devrildi. Traktöre yolcu olarak bulunan Hakan Yılmaz ve Doğukan Yılmaz kaza sırasında traktörden atlarken, Süleyman Karakaya yaralandı. Karakaya, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ANTALYA