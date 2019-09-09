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Manavgat'ta tur midibüsleri çarpıştı: 2'si turist 3 yaralı

41 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki tur midibüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada, Moldovalı 2 turistle, şoför Durmuş Ali Deveci hafif yaralandı.

Manavgat'ta tur midibüsleri çarpıştı: 2'si turist 3 yaralı, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki tur midibüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada, Moldovalı 2 turistle, şoför Durmuş Ali Deveci hafif yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Manavgat Oymapınar Barajı yolu üzerinde meydana geldi. Abdulkadir Azar'ın kullandığı 07 AFY 163 plakalı tur midibüsüne, turist almak için 'U' dönüşü yaptığı sırada, Durmuş Ali Deveci'nin kullandığı 20 E 4656 plakalı tur midibüsü çarptı. Kazada, midibüs şoförlerinden Durmuş Ali Deveci ile Moldova uyruklu 2 turist yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından götürüldükleri Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Midibüslerde bulunan turistler ise başka araçlarla kaldıkları otellere götürüldü.

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:02 Kaynak: DHA
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