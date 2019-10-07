Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat'ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı.

Manavgat'ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı. Başka araca aktarılan turistler, soğuk su şişelerini ağrıyan yerlerine tutarak acılarını dindirmeye çalıştı.


Kaza, Manavgat-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Erol A.'nın kullandığı 07 LBD 47 plakalı yolcu bulunmayan tur otobüsüne, aynı istikamette seyir halindeki Antalya havalimanına turist götürmekte olan Bekir Y. kullandığı 07 AAH 014 plakalı tur midibüsü arkadan çarptı.


Ilıca- Kumköy kavşağına 50 metre mesafede meydana gelen kazada tur midibüsünde bulunan turistlerden 6 tanesi çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan turistler, uçağı kaçırmak istemediklerini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Bir başka araca aktarılarak yollarına devam eden turistlerin, soğuk su şişeleriyle ağrıyan yerlerine tedavi uyguladıkları gözlendi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:31 Kaynak: İHA
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