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Manavgat'ta tur minibüsü çelik bariyere çarptı: 5 yaralı

42 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Sanayi Köprülü kavşağı girişinde tur minibüsünün çelik bariyerlere ve yön tabelasının bulunduğu direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü turist 5 kişi yaralandı.

Manavgat'ta tur minibüsü çelik bariyere çarptı: 5 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Sanayi Köprülü kavşağı girişinde tur minibüsünün çelik bariyerlere ve yön tabelasının bulunduğu direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü turist 5 kişi yaralandı.


Kazada çelik bariyerlerin üzerine oturan tur minibüsü bulunduğu yerden uzun süre çıkarılamadı.


Kaza, D-400 karayolu Alanya istikametinde Manavgat Sanayi Köprülü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Havalimanı'ndan aldığı turistleri Manavgat Kızılağaç turizm bölgesinde bulunan otellere götürmekte olan Halil S.'nin kullandığı 20 UE 316 plakalı tur minibüsü, Sanayi Köprülü kavşağı girişinde yan yol ile köprü arasında bulunan çelik bariyerlere ve yön tabelasının bulunduğu çelik direğe çarptı. Tur minibüsünün ön kısmının çelik direkle birleştiği kazada minibüs sürücüsü Halil Sofu ile Alman turist Alexei Lotz, eşi Luisa, çocukları 7 yaşındaki Mareel ve 5 yaşındaki Levin Lotz yaralandı. 112 Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.


Diğer taraftan, çelik bariyerleri çarptıktan sonra altına alan ve yön tabelasının bulunduğu çelik direğe çarparak durabilen tur minibüsü, alt kısmına giren bariyerler yüzünden uzun süre bulunduğu yerden çıkarılamadı. Köprülü kavşak kurtarma çalışması sırasında kapatıldığı için trafik akışı kontrollü olarak yan yoldan sağlandı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Köprülü, turist, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:42 Kaynak: İHA
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