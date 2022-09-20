MANAVGAT'TA TUR OTOBÜSÜ YANDI - Son Dakika
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MANAVGAT'TA TUR OTOBÜSÜ YANDI

20.09.2022 11:27

Antalya'nın Manavgat ilçesi yakınlarında yol kenarında park halindeki tur otobüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi yakınlarında yol kenarında park halindeki tur otobüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Antalya- Alanya D400 karayolunda meydana geldi. Şoför Mehmet A., Antalya'dan Manavgat yönüne gittiği bir turizm firmasına otobüsü yol kenarında durdurdu. Bu sırada boş olan otobüsün arka kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda tüm otobüsü sararken, olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesine rağmen otobüs yanarak, kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MANAVGAT'TA TUR OTOBÜSÜ YANDI - Son Dakika

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