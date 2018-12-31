Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Ücretsiz Fidan Dağıtıldı

Manavgat'ta Ücretsiz Fidan Dağıtıldı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde "Fidan Dik Orman Olsun Yaşanacak Yurdun Olsun" projesi kapsamında ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Manavgat'ta Ücretsiz Fidan Dağıtıldı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde "Fidan Dik Orman Olsun Yaşanacak Yurdun Olsun" projesi kapsamında ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğünün "Fidan Dik Orman Olsun Yaşanacak Yurdun Olsun" projesi kapsamında Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilçenin çeşitli noktalarında ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ve Manavgat Kaymakamlığı Engelli Koordinatörü Guddusi Aydın'ın katılımıyla vatandaşlara Fıstık Çamı, Selvi ve Keçi Boynuzu fidanı dağıtıldı.

Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle fidanlar kısa sürede tüketildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:14 Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya, Manavgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı Aleyna Tilki Konseri İzdihama Neden Oldu

Antalya'ya Hava Yoluyla Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısında Rekor Kırıldı Trabzonspor'da 8 İsim Kamp Kadrosunda Yer Almadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 18:56:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Ücretsiz Fidan Dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]