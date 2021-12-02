MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU MADDE OPERASYONU - Son Dakika

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 895 gram metamfetaminle yakalanan 2'si Afganistan uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretini engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Polis bazı kişilerin ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine araştırma başlattı. Araştırmada Ö.A., Afganistan uyruklu A.B.H. ve N.A.N'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin bir şirketten otomobil kiraladıklarını tespit eden narkotik polisi, dün saat 21.30 sıralarında Ilıca Mahallesi D400 karayolu yan yol üzerinde otomobili durdurdu. Narkotik köpeği Pars'ında katılımıyla yapılan aramada 895 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheliler Ö.A., A.B.H. ve N.A.N gözaltına alındı.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler Ö.A., A.B.H. ve N.A.N, çıkarıldıkları sulh ceza hakimi tarafından 'Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandı.