Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonları

Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

Manavgat'ın Çolaklı turizm bölgesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M. K. gözaltına alındı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında satışa hazır 10 gram kristal ve 30 gram esrar maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Öte yandan jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında hareketlerinden şüphelendikleri S.G.'nin kimlik kontrolünü yaptı. Cezaevi firarisi olduğu ve 4 farklı uyuşturucu suçundan arandığı belirlenen zanlı göz altına alındı.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu bulunan S.G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:04 Kaynak: AA

Antalya, Manavgat, Güncel
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