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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

1 saat önce

Manavgat'ta uyuşturucu ticareti yapan H.V.'yi, kendisinden uyuşturucu temin eden şahıslar ele verdi.

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]
Manavgat'ta uyuşturucu ticareti yapan H.V.'yi, kendisinden uyuşturucu temin eden şahıslar ele verdi. H.V. tutuklanarak cezaevine girdi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ticaretine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda son olarak dün gece saatlerinde Çolaklı Mahallesinde önleyici kolluk devriyesi şüpheli bulunan 07 LF 426 plakalı aracı durdurdu. Araçta uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi ve yapılan arama sonucunda C.Y., S.E., ve S.G. isimli üç erkek şahsın üzerinden yaklaşık 7 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şahısların alınan ifadelerinde, uyuşturucuyu Çolaklı Mahallesi'nde ikamet eden H.V. isimli şahıstan temin ettiklerini beyan etmeleri üzerine, cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı gereğince yapılan aramada, H.V.'ye ait 11 gram kubar esrar, 13 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden kazandığı değerlendirilen bin 150 TL, 155 euro ve 200 dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.V. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şahıslar ise serbest bırakıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
Çolaklı, Uyuşturucu Ticareti, Manavgat, 3. Sayfa
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