Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu
37 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta Metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta Metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesinde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta bulunan E.T.'nin üzerinde 0.8 gram metamfetamin, 0.7 gram esrar maddesi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 90 Euro para ele geçirildi.
E.T.'nin evinde yapılan aramada ise hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ile E.T.'nin birlikte yaşadığı İ.T. nin üzerinden 1.6 gram metamfetamin ele geçirildi.
GBT sorgulamasında 6136 sayılı SKM suçundan arandığı belirlenen E.T., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya
Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:19 Kaynak: İHA
Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar
Öfkeli Adam, Arabasına Çarpan Sürücüyü Yumruk Darbeleriyle Bayılttı
Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu
Yalova'da Düzenlenen Fuhuş Operasyonunda 30 Kişi Gözaltına Alındı