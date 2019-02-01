Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu

Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu

14 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ilıca Mahallesi'nde içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil durduruldu.

Yapılan aramada bin 258 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki H.D. ve Ö.E, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 10 gram eroin, 15 gram kenevir tohumu ve 4 tabanca fişeği bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:07 Kaynak: AA

Antalya, Manavgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Koca, Boşanmak İsteyen Eşini Yatak Odası Görüntüleriyle Tehdit Ediyor Uyuşturucu Hapların Fotoğrafını Paylaşınca Yakalandı

24 Haziran'ı Bilen Şirket, İkisi Büyükşehir 6 İlde Yaptığı Anketi Paylaştı Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:21:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]