Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu
14 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ilıca
Mahallesi'nde içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil durduruldu.
Yapılan aramada bin 258 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki H.D. ve Ö.E, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 10 gram eroin, 15 gram kenevir tohumu ve 4 tabanca fişeği bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:07 Kaynak: AA
Gözü Dönmüş Koca, Boşanmak İsteyen Eşini Yatak Odası Görüntüleriyle Tehdit Ediyor
Uyuşturucu Hapların Fotoğrafını Paylaşınca Yakalandı
24 Haziran'ı Bilen Şirket, İkisi Büyükşehir 6 İlde Yaptığı Anketi Paylaştı
Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı