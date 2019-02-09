Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu

Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu

30 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi tutuklandı.

Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side bölgesinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada satışa hazır halde 5 gram uyuşturucu, 145 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Araçta bulunan S.E. ve A.A.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:07 Kaynak: AA

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