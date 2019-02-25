Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu

Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistlere uyuşturucu sattığı tespit edilen şahsın üzerinde ve aracında uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistlere uyuşturucu sattığı tespit edilen şahsın üzerinde ve aracında uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, M.A.'nın Side Antik Kentinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. M.A.'yı gözaltına alan görevliler, şahsın üzerinde ve aracında yaptıkları aramada, 5 gram kristal uyuşturucu madde, 20 gram skung uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız 9mm Baretta marka tabanca, 22 adet bu tabancaya ait mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 510 TL para ele geçirdi.

Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından işlem yapılan M.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:39 Kaynak: İHA

Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
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