Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumköy turizm merkezinde bulunan bir barda yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bar çalışanları M.A. ve Ç.K.'nın uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Kullandıkları otomobilde yakalanan şüphelilerin yapılan üst, araç ve kaldıkları evde yapılan aramada bir miktar skunk uyuşturucu maddesiyle, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 13 litre alkollü içki ele geçirildi.



Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ANTALYA