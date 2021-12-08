MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
08.12.2021 11:24
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 270 gram skunk ve 5 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 270 gram skunk ve 5 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını artırdı. Yapılan araştırmada 14 ayrı suçtan kaydı bulunan Ö.Y. ve 7 ayrı suç kaydı olan Y.M.'nin kaldıkları evde uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Eve yapılan operasyonda jandarma 270 gram Skunk ve 5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri devam ediyor.
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