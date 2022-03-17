Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

17.03.2022 11:36
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda İ.K., Ö.K. ve Ö.Ü. isimli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 6 gram metamfetamin ve 3 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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