Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

01.04.2022 11:46
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 18 gram eroin ve 31 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 18 gram eroin ve 31 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde üç adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli E.D., İ.D. ve B.D.'nin ikametlerinde yapılan aramalarda 18 gram eroin ve 31 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlıların adli işlemleri sürüyor. - ANTALYA

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Uyuşturucu, Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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