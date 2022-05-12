Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

12.05.2022 12:49
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullandığı ihbarını aldıkları şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 6 gram metamfetamin ile 1 gram esrar ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullandığı ihbarını aldıkları şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 6 gram metamfetamin ile 1 gram esrar ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Manavgat'ta uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde kullandığı bilgisi alınan U.B. isimli şahıs düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında, 6 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 1 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsa, uyuşturucu kullanma ve bulundurmak suçlarından adli işlem yapıldı. - ANTALYA

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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