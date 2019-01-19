Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Manavgat'ın turizm bölgelerinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takiplerin ardından E.T., İ.T., Y.U.E. ve H.İ.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin Manavgat'ın Sarılar ve Yayla Mahallelerinde bulunan ikametlerine jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 50 gram skunk, 10 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.U.E. ve H.İ. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, E.T. ve İ.T. 'uyuşturucu madde imalat ve ticareti' suçundan tutuklandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
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