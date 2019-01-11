Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu : 5 Tutuklama
39 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden yaşları küçük olan 5'i tutuklandı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden yaşları küçük olan 5'i tutuklandı. 9 şüpheli ise adliyeye sevk edili.
İl Jandarma
Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geçtiğimiz çarşamba günü sabah saatlerinde Ulualan mevkiinde 15 ayrı adrese düzenlediği baskında 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden yaşları 18'den küçük olan Ş.K, E.K, T.K, M.K. ve M.K. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Manavgat Adliyesine getirildi. Savcı tarafından ifadeleri alınan Ş.K, E.K, T.K, M.K. ve M.K. tutuklanmaları istemiyle Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ş.K, E.K, T.K, M.K. ve M.K. sulh ceza hakimi tarafından 'uyuşturucu madde imalat ve ticareti' suçundan tutuklandı. Gözaltında bulunan 9 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:37 Kaynak: İHA
Ezhel'in 5 Yıla Kadar Hapsi İstendi
İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdüren Galatasaray, Antalya Kampını Noktaladı
İsmail Köybaşı'nın İdmanda Attığı Gol Fenerbahçeli Taraftarları Mest Etti
Komşularına "Beni Kontrol Edin" Diyen Yaşlı Adam, Ölü Bulundu