MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada Side Mahallesi'nde yaşayan B.A. (46) ve M.E.E.'nin (27) uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin kaldığı eve dün gece saatlerinde baskın yapıldı. Jandarma görevlilerinin geldiğini gören ve panikleyen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada, kanepenin içine yapılan zulada alışveriş poşetine gizlenmiş vaziyette 58 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu maddesi, 120 ecstasy hap, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 fişek ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler karakola götürüldü.

TUTUKLANDI

Şüphelilerden M.E.E., işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde Manavgat Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan M.E.E., uyuşturucu madde satışı yapmadığını iddia etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimine çıkarılan M.E.E., 'uyuşturucu imalat ve ticareti' suçundan tutuklandı.