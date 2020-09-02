Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Manavgat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Hüseyin Avni Akın Caddesi'nde yapılan uygulamada bir aracın kapı cebinde poşete sarılı 15,75 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Sorgun Mahallesi'nde boş arazide duran bir araçta yapılan aramada ise bir miktar eroin bulundu.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.