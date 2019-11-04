Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta uyuşturucu tacirleri arasında silahlı çatışma: 4 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta uyuşturucu tacirleri arasında silahlı çatışma: 4 gözaltı

Manavgat'ta uyuşturucu tacirleri arasında silahlı çatışma: 4 gözaltı

7 saat önce

Manavgat'ta uyuşturucu tacirleri arasında silahlı çatışma: 4 gözaltı 2 grup arasında uyuşturucu ticareti yüzünden silahlı kavgada yaralanan olmadıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gündoğdu Turizm merkezinde 5 yıldızlı otelin sahilinde 2 grup arasında uyuşturucu ticareti yüzünden...

Manavgat'ta uyuşturucu tacirleri arasında silahlı çatışma: 4 gözaltı

2 grup arasında uyuşturucu ticareti yüzünden silahlı kavgada yaralanan olmadı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gündoğdu Turizm merkezinde 5 yıldızlı otelin sahilinde 2 grup arasında uyuşturucu ticareti yüzünden silahlı kavga yaşandı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan 4 kişi adliyeye çıkarıldı.

Manavgat'ta Jandarma ve polisin uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları ve bu konudaki etkin mücadelesi, uyuşturucu tacirlerinin birbirine düşmesine neden oluyor. Önceki gün Gündoğdu Turizm merkezinde 5 yıldızlı bir otelin sahilinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 grup arasında yaşanan anlaşmazlık silahların çekildiği kavgaya dönüştü. Yaralama ve ölümün yaşanmadığı olayın ardından olaya karışanları yakalamak için çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Antalya Kom ve Jasat ekipleri, olayla ilgili olarak 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'genel güvenliği tehlikeye sokmak', '6136 SKM'ye muhalefet' ve 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından aranan O.Ş., R.K., E.T. ve H.C.'yi yakaladı.

Evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, fişek ve metamfetamin maddesi ele geçirilen şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.

Manavgat'ta uyuşturucu tacirleri arasında silahlı çatışma: 4 gözaltı

Manavgat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:33 Kaynak: İHA
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