Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta Uyuşturucu Ticaretine 14 Tutuklama (2)

Manavgat'ta Uyuşturucu Ticaretine 14 Tutuklama (2)

1 saat önce

9 KİŞİ DAHA TUTUKLANDIManavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 5 kişinin ardından, gözaltındaki 3'ü kadın 9 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Manavgat'ta Uyuşturucu Ticaretine 14 Tutuklama (2), System.String[]
9 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 5 kişinin ardından, gözaltındaki 3'ü kadın 9 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ü.K., Ü.K., H.K., H.K., M.D., S.K., T.K., M.K. ve Ş.K., 'uyuşturucu madde imalat ve ticareti' suçundan tutuklandı. Operasyonda tutuklananların sayısı 14 oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:10 Kaynak: DHA

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