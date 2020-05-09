Manavgat'ta ve Köyceğiz'de doğaya salınacak 23 alageyik adaptasyon sürecine alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manavgat'ta ve Köyceğiz'de doğaya salınacak 23 alageyik adaptasyon sürecine alındı - Son Dakika

Manavgat'ta ve Köyceğiz'de doğaya salınacak 23 alageyik adaptasyon sürecine alındı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ana vatanı Türkiye olan alageyik (Dama dama) için koruma, üretim ve salım çalışmalarını sürdürüyor.

Manavgat'ta ve Köyceğiz'de doğaya salınacak 23 alageyik adaptasyon sürecine alındı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ana vatanı Türkiye olan alageyik (Dama dama) için koruma, üretim ve salım çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Antalya Manavgat'ta doğaya salımı yapılacak 15 alageyik, ile Muğla Köyceğiz'de salımı yapılacak 8 alageyik 10 günlük adaptasyon sürecine alındı.


2020 yılı içerisinde Alageyik Yerleştirme Sahası olarak ilan edilen Manavgat-Kapan Bölgesine, nesli tükenme tehlikesi altındaki bu endemik türden, Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonunda üretimi gerçekleştirilen 15 erkek 15 dişi alageyiğin yerleştirilmesi planlandı.


Bu kapsamda sahaya 3 bin 200 metrekare büyüklüğünde, içerisinde hayvanların gizlenmesine ve beslenmesine uygun alanların bulunduğu, 2 metre yüksekliğinde örgü çit telle çevrilmiş adaptasyon alanı oluşturuldu. Ayrıca telin iç kısmında hayvanların dış ortamı görüp strese girmemesi için 2 metre yüksekliğinde gölge tül çekildi. Bunun yanında hayvanların geçici su ihtiyacını karşılayacak yalak ve sulama sistemi ile yemlikler de konuldu.


Erkek alageyiklerin boynuzlarını attığı dönem olan Nisan-Mayıs ayında, dişi bireylerin ise eşleşme dönemi olan Eylül-Ekim ayında taşınmasının planlandığı yerleştirme programına göre Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonundaki yakalama kapanları vasıtasıyla yakalan 15 erkek alageyik doku ve kan örneklerinin alımı gibi tüm gerekli tedbirleri alan uzman bir ekip tarafından salımın gerçekleştirileceği bu adaptasyon alanına getirildi.


Sürecin sonunda doğal ortama salınacak


Bu çalışmalar kapsamında 6 adet alageyiğe uydu bağlantılı veri aktaran tasma takan DKMP ekipleri, adaptasyon alanına bir adet karavan da götürerek 10 günlük adaptasyon sürecini 7/24 yakından takip ediyor. Adaptasyon süresi sonunda ise alageyikler doğal ortamlarına salınacak.


Köyceğiz'e bugüne kadar 24 alageyik yerleştirildi


Yine Antalya Düzlerçamı bölgesinden yakalanan 8 adet erkek alageyik Muğla Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına yerleştirilmek üzere adaptasyon sürecine alındı. Bölgeye yerleştirme çalışmalarına 9 Mayıs 2013 tarihinde başlandı ve bu 8 alageyik ile beraber toplam 24 alageyik yerleştirildi. Tespitlere göre alanda 36 adet alageyik yaşıyor.


Türkiye'de Antalya Düzlerçamında bulunan alageyiklerin dünyadaki diğer alageyiklerin atası olduğunu ve son yıllarda nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise "Bu türün gelecek nesillere aktarımı ve popülasyonunun artırılması için ilk çalışma 1966 yılında Antalya ili Düzlerçamı bölgesinde bin 750 hektarlık alanın koruma sahası olarak ilan edilmesi olmuş ve daha sonra tabii yaşama alanlarının hemen yanında Düzlerçamı Alageyik Üretme İstasyonu 1970 yılında Bakanlığımız tarafından kurulmuştu.


Toplam 7 adet alageyikle başlanan üretim çalışmaları 2003 yılına kadar devam etti, merkezde alageyiklerin sayısının artması ve üretim merkezindeki besin bitkilerinin azalması ile birlikte, stres, kolay hastalanma ve üreme kabiliyetlerinde gerilemeler üzerine Düzlerçamı-Eşenadası bölgesinde yeni bir bölgede üretim çalışmalarına devam edildi" diye konuştu.


110 Alageyikle üretim çalışmaları sürüyor


Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonunda bugün itibarıyla 110 alageyikle üretim çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Manavgat'ta doğaya salacağımız alageyikler de bu üretme istasyonumuzdan temin edildi. Daha önce başka yerlere de nakiller yaptık. Dilek Yarımadası Milli Parkına ve Muğla Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına bu istasyonumuzda üretilen alageyiklerden salımlar gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı.


Bu endemik türün yok olmaması ve sayısının artması için Bakanlık olarak her türlü tedbiri aldıklarını belirten Bakan Pakdemirli, "İstasyon dışındakilerle birlikte ülkemizde toplam 300-350 adet alageyiğin olduğunu tahmin ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA

Manavgat, Köyceğiz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:18 Kaynak: İHA


Son Dakika

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler         
17:42
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı         
17:11
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor         
17:08
Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor         
17:06
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti         
17:01
Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı         
16:35
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi         
16:35
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi         
16:30
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor         
16:30
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma         
16:28
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek         
16:27
Bu dünyaya ait olamazlar! Rus balıkçının denizden çıkardığı ilginç canlılar görenleri ürküttü Bu dünyaya ait olamazlar! Rus balıkçının denizden çıkardığı ilginç canlılar görenleri ürküttü         
16:09
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi         
16:04
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek         
16:04
İş adamı Hikmet Tunceli, İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi         
15:53
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı         
15:42
Annesini kaybeden güzel oyuncu Amber Heard'ün büyük acısı! Fotoğraflarla teselli oluyor Annesini kaybeden güzel oyuncu Amber Heard'ün büyük acısı! Fotoğraflarla teselli oluyor         
15:30
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu         
15:28
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum         
15:25
Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi         
15:23
Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı         
15:22
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış         
15:14
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi         
15:12
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı         
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi         
14:55
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi         
14:46
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi         
14:41
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur         
14:29
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi         
14:19
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2020 17:50:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manavgat'ta ve Köyceğiz'de doğaya salınacak 23 alageyik adaptasyon sürecine alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]