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MANAVGAT'TA YANAN ORMANLAR, YEŞEREN TOHUMLARLA CAN BULUYOR - Son Dakika

MANAVGAT'TA YANAN ORMANLAR, YEŞEREN TOHUMLARLA CAN BULUYOR

19.01.2022 11:14

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayıp 10 günde söndürülen orman yangınında zarar gören evlerin yerine yenileri inşa edilirken, tarımsal alanlarla ve ormanda zarar gören bölgelerde hayat yeniden canlanıyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayıp 10 günde söndürülen orman yangınında zarar gören evlerin yerine yenileri inşa edilirken, tarımsal alanlarla ve ormanda zarar gören bölgelerde hayat yeniden canlanıyor. Ağaçlandırma çalışması süren bölgede, atılan kızılçam tohumları yeşermeye başladı.

28 Temmuz'da başlayan Manavgat yangını, Gündoğmuş, İbradı, Akseki ve Alanya ilçeleriyle toplamda 59 mahalledeki yerleşim noktalarını da içine alan 75 bin hektarda etkili oldu. 10 gün süren yangında yerleşim yerleri ve tarım alanları haricinde 58 bin hektar orman yok oldu. Türkiye'de en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen yangında 8 kişi hayatını kaybetti. Bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar sürerken, doğa yeniden canlanmaya başladı.

ZARAR 1 MİLYAR LİRADAN FAZLA

Yangından en çok etkilenen Manavgat'ta 1352'si ağır olmak üzere 2 bin 164 bina hasar gördü. Yangın nedeniyle 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü, 263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş, 20 bini bıldırcın 27 bin 407 kanatlı hayvan öldü, 1441 arılı kovan, 1006 boş kovan yandı. Yangının toplam zararının 1 milyar lirayı geçtiği belirtildi.

Yangın sonrası geçen 5,5 aylık süreçte felaketzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması, doğanın yeniden canlanması için çalışmalar devam ediyor. Manavgat'taki 45 mahallede 2 bin 500 afetzedeye psikososyal destek verildi. 227 aileye konaklama için konteyner kuruldu.

420 KONTEYNER VERİLDİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından hasarlı olduğu belirlenen evlerde yıkım çalışması sürüyor. Bölgede vatandaşların barınması için 33 kırsal mahallede 375 konteyner, elektrik, su ve atıksız alt yapıları tamamlanarak teslim edildi. 227 konteynerde vatandaşlar ikamet ederken, 148'inde kalanlar kiralık ev bularak taşındı. Ayrıca 45 konteyner de depo olarak kullanılması için vatandaşlara verildi.

456 EVİN İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Manavgat'ta dağıtılan konteynerlerde, ara ara gelip kalanlar dahil olmak üzere 786 kişi yaşamını sürdürüyor. Vatandaşların evlerinin yapımı ve teslimi de devam ediyor. Yangında hasarlı 1047 evin yıkımı gerçekleştirildi. Manavgat'ta 592 vatandaşın ev yapımı için başvuruda bulunduğu, şartları uygun olan 456 kişinin evinin inşaatına başlandığı, 136 kişinin ise varislerden imza toplama aşamasında olduğu belirtildi. Ayrıca TOKİ tarafından 236 ahır inşaatına da başlandığı kaydedildi.

FİDAN DAĞITIMI SÜRÜYOR

Manavgat'ta orman köylüleri için, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 bin 610 keçiboynuzu, 4 bin 400 defne olmak üzere, ekonomik değeri olan 20 bin 10 fidan dağıtıldı. Zeytin bahçeleri zarar gören üreticiler için 50 binden fazla fidanın dağıtımı gerçekleştirildi. Fidan dağıtımına devam edildiği belirtildi.

1 MİLYON FİDAN DİKİLECEK

Yangından zarar gören ormanlarda bugüne kadar 603 metreküp ağaç kesilerek taşındı. Yerlerine kızılçam, keçiboynuzu, defne, fıstıkçamı, zakkum ve servi olmak üzere, bugüne kadar toplam 552 bin fidan dikildi. Ormanda yangınların zarar gördüğü bölgelerde temizleme çalışmaları sürüyor. Temizlenen alanlara 495 bin olmak üzere, toplam 1 milyon 47 bin 500 fidan dikileceği belirtildi.

İLK ATILAN TOHUMLAR YEŞERDİ

Yangından zarar gören alanlara fidan dikim çalışmasının yanı sıra, tohum olarak bugüne kadar 10 ton kızılçam tohumu atıldı. Bölgeye 6 ton daha tohum atılacağı belirtildi. Tohumların ilk atıldığı yerlerde yağış sonrası kızılçam fidanları yeşermeye başladı. Yetkililer, bölgede yangından zarar gören bütün alanların ulaşım imkanı olup olmadığına bakılmaksızın fidan dikimi ve tohumlama çalışmasıyla ağaçlandırılacağını belirtti.

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, Vatandaşlarımızın yanan evleri yapılıyor. Bir kısmı bitmek üzere, bir kısmında da inşaat devam ediyor. Evler yakın zamanda vatandaşlarımıza teslim edilmeye başlanacak. Bu konuda vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilecek dedi.

Tarım alanı zarar görenlere ödemelerin yapıldığını belirten Erol, vatandaşların ekonomik geçimini sağlamaları için fidan dağıtımında yoğun çalışmanın sürdüğünü dile getirdi. Erol, zeytin, aromatik bitki fidanı alanlarına da dikimlerin yapıldığını söyledi.

YANAN EVİNDEN GELİNLİKLİ FOTOĞRAFI KALDI

Aşağışıklar Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Emiş Uysal (53), yaylada olduğu sırada yangını duyunca köye geldiğini anlattı. Yanan evinde çocuklarının ve gelinlikli düğün fotoğrafını alabildiğini dile getiren Uysal, Onlar benim için yanan eşyadan daha değerliydi. Başka da bir şey alamadık. Aşağışıklar Mahallesi'nden 31 sene önce Demirciler'e gelin olarak geldim. Yangında evim zarar görünce Aşağışıklar Mahallesi'ne kiracı olarak taşındım. Hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz dedi. Uysal, inşaatı devam eden evinin çok güzel olduğunu belirtti.

MANAVGAT'TA YANAN ORMANLAR, YEŞEREN TOHUMLARLA CAN BULUYOR
MANAVGAT'TA YANAN ORMANLAR, YEŞEREN TOHUMLARLA CAN BULUYOR
MANAVGAT'TA YANAN ORMANLAR, YEŞEREN TOHUMLARLA CAN BULUYOR
MANAVGAT'TA YANAN ORMANLAR, YEŞEREN TOHUMLARLA CAN BULUYOR
MANAVGAT'TA YANAN ORMANLAR, YEŞEREN TOHUMLARLA CAN BULUYOR
MANAVGAT'TA YANAN ORMANLAR, YEŞEREN TOHUMLARLA CAN BULUYOR
MANAVGAT'TA YANAN ORMANLAR, YEŞEREN TOHUMLARLA CAN BULUYOR
MANAVGAT'TA YANAN ORMANLAR, YEŞEREN TOHUMLARLA CAN BULUYOR
MANAVGAT'TA YANAN ORMANLAR, YEŞEREN TOHUMLARLA CAN BULUYOR

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Gündoğmuş, Manavgat, Yangın, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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