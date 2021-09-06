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Manavgat'ta yanan ormanlık alanlar iş makineleri tarafından dikime hazırlanıyor - Son Dakika

Manavgat'ta yanan ormanlık alanlar iş makineleri tarafından dikime hazırlanıyor

06.09.2021 14:30

Manavgat'ta yanan ormanlık alanlar iş makineleri tarafından dikime hazırlanıyor Arazözlerin çıktığı ormanlık alanda iş makineleri devreye girdi Yeniden ağaçlandırma için yanmış olan 2,5 milyon metreküp kesim ihalesi yapılacak 28 Temmuzda başlayıp 10 gün devam eden ve 30 hektar ormanın...

Manavgat'ta yanan ormanlık alanlar iş makineleri tarafından dikime hazırlanıyor

Arazözlerin çıktığı ormanlık alanda iş makineleri devreye girdi

Yeniden ağaçlandırma için yanmış olan 2,5 milyon metreküp kesim ihalesi yapılacak

ANTALYA - 28 Temmuzda başlayıp 10 gün devam eden ve 30 hektar ormanın yandığı Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında yanan alanlarda dikim hazırlıkları başladı. Yangından en fazla zarar gören yerlerden bir tanesi olan Kalemler Mahallesinde Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ'ye ait iş makineleri yanan bölgeleri iş makineleriyle sürüp dikime hazırlıyor.

Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş, çalışmaların bütün hızıyla sürdüğünü, yanan bölgelerin tamamının en kısa sürede ekime hazır hale getirileceğini söyledi.

Orman İşletme Müdürü Açıkbaş, yanan ormanlık alanlardaki ağaçların bir an önce kaldırılması için 2.5 milyon metreküp ağacın kesim ihalesinin en kısa sürede yapılacağını kaydetti.

28 Temmuzda Manavgat'ın yanı sıra Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde etkili olan orman yangınlarında yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Yanan ormanlık alanların bir an önce yeniden ağaçlandırılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne ait iş makinelerinin yanı sıra DSİ'ye ait iş makineleri de orman bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yanan alanları sürmek suretiyle dikime hazırlıyor.

Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş, 28 Temmuz'da başlayıp 10 gün devam eden orman yangınında 30 hektar ormanın yandığına dikkat çekerek "Yanan ormanlık alanların yeniden eski haline dönmesi, küllerinden yeniden doğması için çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Başta yangından en fazla etkilenen yerlerden bir tanesi olan Kalemler olmak üzere Manavgat'ın değişik noktalarında iş makineleri yanan alanları dikime hazırlıyor. Görüldüğü gibi ekipler çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor. En kısa sürede bu hazırlıklar tamamlanacak ve fidan dikimine başlanacaktır" dedi.

2,5 milyon metreküp kesim ihalesi yapılacak

Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş, bir taraftan yanan bölgeler dikim için hazırlanırken diğer taraftan yanan ağaçların kesim hazırlığının sürdüğünü belirterek "Manavgat'ta 2.5 milyon metreküp yanmış ağacın kesim ihalesini yapmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu rakam cumhuriyet tarihinin rekorudur. İnşallah en kısa sürede ihale yapılacak ve yanan ağaçlar hızla kaldırılarak buralarda da dikim çalışması başlatılacaktır" dedi.

Manavgat'ta yanan ormanlık alanlar iş makineleri tarafından dikime hazırlanıyor
Manavgat'ta yanan ormanlık alanlar iş makineleri tarafından dikime hazırlanıyor
Manavgat'ta yanan ormanlık alanlar iş makineleri tarafından dikime hazırlanıyor
Manavgat'ta yanan ormanlık alanlar iş makineleri tarafından dikime hazırlanıyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet, Manavgat, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manavgat'ta yanan ormanlık alanlar iş makineleri tarafından dikime hazırlanıyor - Son Dakika


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