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Manavgat'ta yangın

56 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev, samanlık ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev, samanlık ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yeşilbağ Mahallesi'ndeki ev ve samanlıkların bulunduğu alandan duman yükseldiğini görenler, durumu Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan iki saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü.
Yangında 4 ev ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi, bir dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
Öte yandan, Manavgat'ın Sarılar Mahallesi Naras Köprüsü yakınlarında çıkan orman yangını da havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Yangında yaklaşık 3 dekarlık alan zarar gördü.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:16 Kaynak: AA
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