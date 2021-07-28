Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü - Son Dakika

Alevlere teslim olan Manavgat'ta bir mahalle küle döndü! İşte yürek dağlayan görüntüler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 12.05'te ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını söndürme çalışmalarına, Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor.

EVLER KÜLE DÖNDÜ

Yangından en çok etkilenen Manavgat'ın Kalemler Mahallesi Azizler mevkisinde yaşayan vatandaşlar görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı. Kalemler Mahallesi'nde yangında, çok sayıda ev zarar gördü ve hayvanlar telef oldu.