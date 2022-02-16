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Manavgat'ta yangına dayanıklı evler teslim ediliyor - Son Dakika

Manavgat'ta yangına dayanıklı evler teslim ediliyor

16.02.2022 10:47

MANAVGAT orman yangınında hasar gören ve yıkılan yapıların yerine inşa edilen 'yangına dayanıklı' evler, sahiplerine teslim ediliyor.

MANAVGAT orman yangınında hasar gören ve yıkılan yapıların yerine inşa edilen 'yangına dayanıklı' evler, sahiplerine teslim ediliyor. Yeni evine kavuşan Zeynep Arslan "Burada kötü anılarımı unutmaya çalışacağım" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de ormanda çıkan ve 10'uncu gününde söndürülen yangında yüzlerce ev yandı. Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hasar gören evleri yıkarak yenilerini inşa etmeye başladı. İlçenin hemen her noktasında yükselen yeni binalar bulunuyor. Bu evlerden bazılarının tamamlandığı, bazılarının ise kalıp ve sıva işlemlerinin devam ettiği görüldü. Bakanlık, özel geliştirdiği projede yeni yapıları, bölge mimarisine uygun hazırladı. Tüm evlerin kapı ve pencerelerinin de yangına dayanıklı malzemeden olduğu belirtildi. İlk örnek daire, yangından 2 ay sonra Karaöz Mahallesi'nde, İbrahim ve Ayşe Deniz çiftine verildi.

'EN ÇOK MUTFAK VE VERANDASINI SEVDİM'İkinci örnek daire ise Zeynep Arslan'a geçen günlerde teslim edildi. Çatısı kiremit, duvarları ise bölgeye ait taşlardan yapılan 2 katlı ev, 270 metrekare inşa edildi. Yangında evini kaybeden Arslan, şimdiki yuvasında kötü anılarını unutmaya çalıştığını söyledi. Yangından canlarını zor kurtardıklarını anlatan Arslan, "Allah'a şükür bugün evime yeniden kavuştum. Yangından önce de evim iki katlıydı. Alt katını ahır ve depo olarak kullanıyorduk. Yine bakanlık iki katlı olarak yaptı. En çok mutfak ve verandasını sevdim" dedi.'İLÇEDE 450 EV İNŞA EDİLİYOR'

Konutların inşasında 1000'in üzerinde personelin gece gündüz çalıştığını anlatan şantiye şefi Safa Mutlu da mağduriyetlerin giderilmesi için 5 firmanın çalıştığını söyledi. Önce yanan evlerin yıkıldığını, ardından evlerin inşa sürecinin başladığını belirten Mutlu "İlçe genelinde 450 ev inşa ediliyor. AFAD'ın tespitlerine göre yapılıyor. Yanmaz malzemeden inşa ediliyor. Dış cephe yöresel mimariye uygun. Vatandaşa evlerini teslim ettiğimizde çok mutlu oluyorlar. Onların takdirini kazanmak da bizi mutlu ediyor" diye konuştu. Bu arada dairelerin büyük kısmının kısa süre içerisinde sahiplerine teslim edileceği bildirildi.


Manavgat'ta yangına dayanıklı evler teslim ediliyor
Manavgat'ta yangına dayanıklı evler teslim ediliyor
Manavgat'ta yangına dayanıklı evler teslim ediliyor
Manavgat'ta yangına dayanıklı evler teslim ediliyor
Manavgat'ta yangına dayanıklı evler teslim ediliyor
Manavgat'ta yangına dayanıklı evler teslim ediliyor
Manavgat'ta yangına dayanıklı evler teslim ediliyor
Manavgat'ta yangına dayanıklı evler teslim ediliyor
Manavgat'ta yangına dayanıklı evler teslim ediliyor
Manavgat'ta yangına dayanıklı evler teslim ediliyor
Manavgat'ta yangına dayanıklı evler teslim ediliyor
Manavgat'ta yangına dayanıklı evler teslim ediliyor
Manavgat'ta yangına dayanıklı evler teslim ediliyor
Manavgat'ta yangına dayanıklı evler teslim ediliyor
Manavgat'ta yangına dayanıklı evler teslim ediliyor
Manavgat'ta yangına dayanıklı evler teslim ediliyor
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Zeynep Arslan, Ayşe Deniz, Manavgat, Karaöz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manavgat'ta yangına dayanıklı evler teslim ediliyor - Son Dakika


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