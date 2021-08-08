Manavgat'ta yangının mahallelerine sıçramaması için çiftçiler de çalışmalara destek verdi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki soğutma çalışmalarının sürdüğü orman yangının Ahmetler Mahallesi'ne sıçramaması için bölge halkı da seferber oldu.

İlçede 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün sonra kontrol altına alınan yangında Ahmetler Mahallesi sakinlerinin de işçiler ve itfaiye ekipleri gibi büyük bir mücadele verdiği belirtildi.

Mahalle Muhtarı Şükrü Zor (68), AA muhabirine, yangının Kepez mevkisine ulaşmasıyla mahalle sakinleri olarak kazma, kürek ve tırmıklarla tampon bölge oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Alevlerin, helikopter ve arazözlerin yoğun müdahalesine rağmen tampon bölgeyi geçtiğini, ardından yaklaşık 400 mahalle sakiniyle ekiplere canla başla yardımcı olduklarını aktaran Zor, "Ekiplerin çalışması ve bizim de desteğimizle yangının önünü kestik. Traktörlere su tankerleri takarak yangına biz de müdahale etmeye çalıştık. Yangın başından bu yana mahalle sakinleriyle birlikte hareket ederek iyi organize olduk. Bütün ekipler gibi, bir mahalle olarak kahramanca mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Ayhan Demir ise ekiplerin de yönlendirmesiyle alevlere müdahale ettiklerini anlattı.

Şebeke suyunun daha tazyikli akması için mahalledeki bütün vanaları kapattıklarını vurgulayan Demir, "O suyla sadece tankerleri doldurduk. Evlerde, bağ ve bahçelerde kimse su kullanmadı. Suyu tamamen mahalle merkezine yönlendirdik. 30 dakikada 25 tonluk tankeri dolduruyorduk. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Yangının mahalleye ulaşmadan kontrol altına alınmasına yardımcı olduk." diye konuştu.