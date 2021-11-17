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MANAVGAT'TA YANGINZEDENİN KAYBOLAN KOYUNLARINI JANDARMA BULDU - Son Dakika

MANAVGAT'TA YANGINZEDENİN KAYBOLAN KOYUNLARINI JANDARMA BULDU

17.11.2021 17:16

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kalemler mahallesinde oturan Murat Olcay'a, hayrseverler tarafından orman yangını sonrası verilen 16 koyun, dün sabah saatlerinde kayboldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kalemler mahallesinde oturan Murat Olcay'a, hayrseverler tarafından orman yangını sonrası verilen 16 koyun, dün sabah saatlerinde kayboldu. Jandarmanın dron ile yaptığı aramada bulunan koyunlar sahibine teslim edildi.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayıp, 10 günde söndürülen Türkiye'nin en büyük yangınında Kalemler Mahallesi'nde küçükbaş hayvanları ölen Murat Olcay'a daha sonra yardım olarak 16 koyun verildi. Murat Olcay, AFAD tarafından verilen çadır ağılda koyunlarını beslemeye başladı. Önceki gün ağılın yanından geçen jandarma devriyesi, kapının açık olduğunu görüp Murat Olcay'a bilgi verdi. Dün sabah saatlerinde ağıla giden Murat Olcay, ağılda koyunların yerinde olmadığını görünce, çalındığını düşünerek jandarmaya şikayette bulundu. Ağılda olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan araştırmada hırsızlığa dair iz bulunmadı. Jandarma koyunların ağılın açık kapısından çıktığı düşüncesiyle bölgede geniş çaplı arama başlattı. Jandarmanın dron yardımıyla yaptığı aramada, koyunlar ağıla 3 kilometre uzaktaki Hamit mevkiinde olduğunu belirledi. Jandarma daha sonra koyunları alıp, sahibine teslim etti.

MANAVGAT'TA YANGINZEDENİN KAYBOLAN KOYUNLARINI JANDARMA BULDU
MANAVGAT'TA YANGINZEDENİN KAYBOLAN KOYUNLARINI JANDARMA BULDU
MANAVGAT'TA YANGINZEDENİN KAYBOLAN KOYUNLARINI JANDARMA BULDU
MANAVGAT'TA YANGINZEDENİN KAYBOLAN KOYUNLARINI JANDARMA BULDU

Jandarma, Manavgat, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANAVGAT'TA YANGINZEDENİN KAYBOLAN KOYUNLARINI JANDARMA BULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: MANAVGAT'TA YANGINZEDENİN KAYBOLAN KOYUNLARINI JANDARMA BULDU - Son Dakika
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