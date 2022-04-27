Manavgat'ta yayaya çarpan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Manavgat'ta yayaya çarpan sürücü tutuklandı

27.04.2022 17:32
Manavgat'ta yayaya çarpan sürücü tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Cengiz Topel Kavşağı üzerinde meydana gelen kazada, S.K. idaresindeki 07 LIK 12 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evine giden Gülizar Tırkaz'a (65) çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı otomobil sürücüsü olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenaze olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan sürücü S.K gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen S.K, tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi. - ANTALYA

Manavgat'ta yayaya çarpan sürücü tutuklandı
Manavgat'ta yayaya çarpan sürücü tutuklandı
Manavgat'ta yayaya çarpan sürücü tutuklandı
Manavgat'ta yayaya çarpan sürücü tutuklandı

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Manavgat, Otomobil, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta yayaya çarpan sürücü tutuklandı - Son Dakika


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