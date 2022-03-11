Manavgat'ta yerleşik yabancılar kurslara katılarak Türkçe öğreniyor - Son Dakika
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Manavgat'ta yerleşik yabancılar kurslara katılarak Türkçe öğreniyor

11.03.2022 11:04
Manavgat'ta yerleşik yabancılar kurslara katılarak Türkçe öğreniyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce son 12 yılda düzenlenen Türkçe kurslarına binden fazla yerleşik yabancı katıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce son 12 yılda düzenlenen Türkçe kurslarına binden fazla yerleşik yabancı katıldı.

Manavgat Halk Eğitimi Merkezi binasında, ilçede yerleşik yaşayan yabancı uyruklulara yönelik gerçekleştirilen 3 aylık kurslarda Türkçe konuşma, okuma ve yazma öğretiliyor. Kurslara aralarında İngiliz, Rus, Alman, Fransız, Belçikalı, Ukraynalı, Hollandalı, İranlı ve Suriyelilerin de bulunduğu yabancılar katılıyor. Yerleşik yabancılar kendilerini daha iyi ifade edebilmek, kente ve sosyal hayata uyum sağlamak için dersleri aralıksız takip ediyor.

Manavgat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Kırteke, AA muhabirine, yerleşik yabancıların Türkçe kurslarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Talepler doğrultusunda çeşitli seviyelerde yılda 5-6 kez kurs açtıklarını belirten Kırteke, "Turizm bölgesi olmamız nedeniyle ilçemizde çok sayıda yerleşik yabancı ikamet ediyor. Emekli olduktan sonra yerleşmiş ya da Türklerle evlenmiş olanlar çoğunlukta. Özellikle kış dönemi yoğun bir talep oluyor." dedi.

Kırteke, kurslara katılan yerleşik yabancıların Türkçe öğrenerek topluma daha çabuk uyum sağladıklarını anlattı. Yabancıların Türkçe öğrenmelerinin sosyal hayatlarına ciddi katkı sağladığını vurgulayan Kırteke, "2010'dan bu yana açtığımız A1 ve A2 seviye 50 kursumuzdan yaklaşık bin yerleşik yabancı Türkçe öğrenerek mezun oldu. 136 saatlik eğitimden başarıyla mezun olan kursiyerlerimize sertifika veriyoruz. Kursiyerlerimizin Türkçe öğrenmeleri bizleri de çok mutlu ediyor." diye konuştu.

"Derslere çok ilgililer ve sıkı takip ediyorlar"

Hasan Kırteke, bu yılki ilk dönem kurslarından 50 kişinin mezun olduğunu, ikinci dönem kurslarına ise 35 yabancı uyruklunun devam ettiğini aktardı. Üçüncü dönem A1 ve A2 seviye programına 73 kişinin kayıt yaptırdığını dile getiren Kırteke, talep üzerine B1 seviye kursu da açmayı planladıklarını ifade etti.

Kursiyerlerin çoğunun Rus ve Alman olduğuna değinen Kırteke, şöyle devam etti:

"Derslere çok ilgililer ve sıkı takip ediyorlar. Kursiyerlerimiz, ana dillerine göre Türkçeyi öğrenmede farklık gösteriyor. Ruslar daha hızlı ve kolay öğreniyor, ardından Almanlar geliyor. Ancak İngilizce konuşan kursiyerlerimiz zorluk çekiyor. Çünkü Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için onlara biraz ters geliyor ve zorlanıyorlar."

Türkçe öğrendikleri için mutlular

İranlı kursiyer Sanaz Sherkat, Türkiye'de 8 yıldır yaşadığına ve Türkçe konuşmaktan mutluluk duyduğuna işaret etti. Türkçe şarkıları ve filmleri çok sevdiğini anlatan Sherkat, "Farsça ile çok ortak kelime var. Bu yüzden öğrenmede zorluk çekmiyorum." dedi.

Ukraynalı Svetlana Kopteva ise eşinin Türk olduğunu, Türkçe öğrenmekten ve konuşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

İngiliz Joanne Güven de ikinci kez Türkçe kursuna katıldığına dikkati çekerek "Türkçe zor bir dil, gramerini öğrenmek oldukça güç. Bu yüzden zorlanıyorum." diye konuştu.

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Halk Eğitimi Merkezi, Manavgat, Antalya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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