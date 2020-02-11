Manavgat'ta yıkım kararı verilen okulun öğrenci ve velilerinden nakil eylemi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manavgat'ta yıkım kararı verilen okulun öğrenci ve velilerinden nakil eylemi (2) - Son Dakika

Manavgat'ta yıkım kararı verilen okulun öğrenci ve velilerinden nakil eylemi (2)

6 saat önce

VELİLERLE TOPLANTIManavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, yıkım kararı verilen Çağlayan Anadolu Lisesi öğrenci velileriyle bir araya geldi.

Manavgat'ta yıkım kararı verilen okulun öğrenci ve velilerinden nakil eylemi (2), System.String[]

VELİLERLE TOPLANTI

Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, yıkım kararı verilen Çağlayan Anadolu Lisesi öğrenci velileriyle bir araya geldi. Okulla aynı bahçe içerisindeki Fatih Anadolu Lisesi binasının konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan Muammer Sarıdemir, karardan kendisinin geçen çarşamba günü haberi olduğunu anlattı. Sarıdemir, "Önemli olan bu süreçten öğrencilerimizin en az etkilenmelerini sağlamak. Okulun boşaltılması kararının ardından yaptığımız değerlendirmede, öğrencimizi en yakın okullar olan Fatih Anadolu Lisesi'ne ve Şule Muzaffer Büyük Teknik ve Meslek Anadolu Lisesi'ne devam etmesini uygun gördük. Ancak dün hem sizler hem de öğrencilerin şikayetleri üzerine yeniden bir değerlendirme yaptık. Öğrencilerimizin tamamını sınıfları ve mevcut öğrencileri etkilenmeyecek şekilde buraya, Fatih Anadolu Lisesi'ne alacağız. Sabah giriş saatlerini biraz erkene alacağız" dedi.

YENİ OKUL İÇİN İHALE YAPILACAK

Toplantıda veliler, yeni okul binasının ne zaman yapılacağını sorması üzerine Sarıdemir, yıkımın ardından yeni binanın yapımı için ihalenin Antalya'da yapılacağını belirterek, bu konuda bir tarih vermesinin mümkün olmadığını söyledi.


Anadolu Lisesi, Manavgat, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:13 Kaynak: DHA
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