Üye Girişi
Manavgat'ta yılbaşı öncesi 57 personelle trafik denetimi - Son Dakika

Manavgat'ta yılbaşı öncesi 57 personelle trafik denetimi

21.12.2021 12:45
Manavgat'ta yılbaşı öncesi 57 personelle trafik denetimi

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri yılbaşı öncesinde trafik tedbirleri uygulaması gerçekleştirdi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri yılbaşı öncesinde trafik tedbirleri uygulaması gerçekleştirdi. Alkollü araç kullanan 4 kişinin sürücü belgesine el konulurken, 1 aday sürücünün sürücü belgesi ise daimi olarak iptal edildi.

Manavgat'ın ana arterler başta olmak üzere birçok değişik noktasında Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı 16 ekip ve 57 personelle eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada sürücüler ve araçların kontrolleri gerçekleştirildi. 213 adet araç ve sürücünün kontrol edildiği uygulamada eksiklerinden dolayı 33 sürücü ve araca toplam 10 bin 491 TL Trafik İdari Para Cezası uygulanırken, alkollü araç kullandığı belirlenen 4 sürücüye idari para cezasının yanı sıra sürücü belgelerine 6 ay süreyle el konuldu. 1 aday sürücünün sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, 1 araçta trafikten men edildi. - ANTALYA

Manavgat'ta yılbaşı öncesi 57 personelle trafik denetimi
Manavgat'ta yılbaşı öncesi 57 personelle trafik denetimi
Manavgat'ta yılbaşı öncesi 57 personelle trafik denetimi

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Manavgat, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta yılbaşı öncesi 57 personelle trafik denetimi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:44 TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim
12:43 Ali Babacan'dan dövize endeksli mevduat yorumu: Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek
12:33 Son Dakika: Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 5'i aştı, devre kesici devreye sokuldu
12:32 ABD'de hortum felaketi! Bebekler küvetle birlikte uçtu
12:17 İş bulmakta zorlanan genç kız, 4 ayda 31 kilo verdi! Yeni halini görenler dönüp tekrar bakıyor
12:15 Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti
12:08 Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak
12:05 Fenerbahçe'nin yeni hocası Kenan Koçak mı olacak? Hamit Altıntop'tan taraftara müjdeli haber
12:03 Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı!
11:55 Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı
Milli futbolcumuz, Dünyanın en iyi 100 futbolcusu listesinde yer aldı! Milli futbolcumuz, Dünyanın en iyi 100 futbolcusu listesinde yer aldı!         
12:47
Ali Babacan'dan dövize endeksli mevduat yorumu: Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek Ali Babacan'dan dövize endeksli mevduat yorumu: Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek         
12:43
ABD'de hortum felaketi! Bebekler küvetle birlikte uçtu ABD'de hortum felaketi! Bebekler küvetle birlikte uçtu         
12:32
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor         
11:00
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 12:51:35. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta yılbaşı öncesi 57 personelle trafik denetimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement