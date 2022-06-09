Geçen yaz yanan ağaçların taşınmasından dolayı grup yoların bozulduğunu anlatan Duran, "Yollarımız çok zarar gördü. Belediyeye müracaat ederek yolumuzun yapılmasını

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama göre, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, hasar oluşan grup yollarda bakım ve onarım çalışması başlattı.

Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manavgat'ta zarar gören yollar onarılıyor - Son Dakika

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