Manavgat'ta zincir market ve fırınlara denetim - Son Dakika

Manavgat'ta zincir market ve fırınlara denetim

30.04.2021 14:58
Manavgat'ta zincir market ve fırınlara denetim, System.String[]

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma sürecinin ilk gününde zincir marketler ve fırınlarda sıkı denetim ve uyarı çalışmalarını sürdürüyorYasaklı reyonlar kapatıldıManavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 29 Nisan-17 Nisan arasında uygulanan tam kapanma sürecinde...

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma sürecinin ilk gününde zincir marketler ve fırınlarda sıkı denetim ve uyarı çalışmalarını sürdürüyor

Yasaklı reyonlar kapatıldı

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 29 Nisan-17 Nisan arasında uygulanan tam kapanma sürecinde halk sağlığını korumak ve işyerlerinin

Bakanlık genelgelerine uyup uymadığını denetlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri, bir yandan Ramazan pidesi ve unlu mamuller üreten fırınları denetlerken bir yandan da zincir marketlere denetimler gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, tam kapanma sürecinin ilk gününde zincir marketlere denetim ve uyarı amaçlı ziyaretler gerçekleştirdi. Ekipler, Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nın 2021/ 27 numaralı korona virüs tedbirleri kararına göre, zincir marketlerin ticari faaliyetlerine Pazar günü ara vermeleri konusunda uyardı. Ayrıca yine aynı karara göre ekipler zincir marketlerde tekstil, inşaat malzemesi, çanta, ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya, klima ve kırtasiye gibi ürünlerin satışının yasak olduğu konusunda uyarı ve denetim yaparken söz konusu reyonların üzerine şerit çekilerek satışa kapatılmasını sağladı.

Sözen: "7-24 hizmetteyiz"

Ekipler, zincir marketlerdeki denetimlerini sürdürürken bir yanda da Ramazan pidesi ve unlu mamuller satılan fırınlarda da denetimlerine devam etti. 250 gramlık Ramazan pidesinin 3 TL'den, 500 gramlık Ramazan pidesinin 5 TL'den ve 210 gramlık ekmeğin 2 TL, 260 gramlık ekmeğin fiyatının ise 2.5 TL'den satılıp satılmadığı, gramaj ölçümleri yapılarak denetlendi. Ayrıca, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını da denetleyerek, maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılar yaptı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ekiplerin denetimlerini sürdürdüklerini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, saat mefhumu gözetmeden gece gündüz çalışıyor. Genelgelere uyulup uyulmadığını denetlemek ve uyarılarda bulunmak görevimiz. Vatandaşlarımızdan da tam kapanma sürecinde kurallara uymalarını önemle rica ediyoruz. 18 günlük olan tam kapanma günlerinde belediyemiz 24 saat görevde. Dilek, istek ve şikayetlerini bize iletmek isteyen vatandaşlarımız 153 numaralı telefondan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizi ve 444 96 07 numaralı telefondan da Halk Masası ekiplerimize ulaşabilir" dedi. - ANTALYA

Manavgat'ta zincir market ve fırınlara denetim
Manavgat'ta zincir market ve fırınlara denetim
Manavgat'ta zincir market ve fırınlara denetim
Manavgat'ta zincir market ve fırınlara denetim
Manavgat'ta zincir market ve fırınlara denetim

Zabıta Müdürlüğü, Manavgat, Zabıta, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manavgat'ta zincir market ve fırınlara denetim - Son Dakika


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