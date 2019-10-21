Son Dakika Haberleri: Manavgat tahini ve karpuzu için coğrafi işaret başvurusu yapılacak
Son Dakika Güncel Manavgat tahini ve karpuzu için coğrafi işaret başvurusu yapılacak

Manavgat tahini ve karpuzu için coğrafi işaret başvurusu yapılacak

20 dakika önce

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, "Manavgat altın susamı için coğrafi işaret başvurusunu daha önceden yaptık. Şimdi aynı girişimi, Belenobası karpuzu, Manavgat tahini için de yapacağız" dedi.

Manavgat tahini ve karpuzu için coğrafi işaret başvurusu yapılacak, System.String[]

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, "Manavgat altın susamı için coğrafi işaret başvurusunu daha önceden yaptık. Şimdi aynı girişimi, Belenobası karpuzu, Manavgat tahini için de yapacağız" dedi.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, çarşamba günü Antalya'da başlayacak YÖREX Fuarı'nda tanıtacakları ürünler için basın toplantısı düzenledi. İlçede tarımsal üretim yapan firmaların yer aldığı MATSO 2'nci grup üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda Başkan Boztaş, Antalya Ticaret Borsası tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek YÖREX Fuarı'nın önemli olduğunu belirterek, "Yöresel ürünlerde markalaşmayı sağlamak, yöresel ürünlerin ticarileşme süreçlerini desteklemek, yöresel ürünlerin katma değerini artırmak, yöresel ürünleri tanıtmak, ürünleri ulusal pazarlardan uluslararası pazarlara taşımak fuarın başlıca amaçlarından. Yöresel ürünlerin marka kimliğinin oluşturulmasında ve coğrafi işaret alınmasında fuarın önemli rolü bulunmaktadır" dedi.

MATSO olarak, Manavgat'ın ürünlerini tanıtmak amacıyla fuara en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatan Başkan Boztaş, "Fuarda Manavgat altın susamının yanı sıra, ilçemizde yetişen portakal, muz, zeytin, nar, Belenobası karpuzu, defne, tahin ve keçiboynuzu ürünlerimizi tanıtacağız. Manavgat altın susamı için coğrafi işaret başvurusunu daha önceden yaptık. Şimdi aynı girişimi, Belenobası karpuzu, Manavgat tahini için de yapacağız. Bu arada son yıllarda ilçemizde üretimi sürekli artan Manavgat muzu da marka olma yolunda ilerliyor" diye konuştu.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, fuara herkesi davet ettiklerini söyledi.


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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:52 Kaynak: DHA
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