Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular - Son Dakika

Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan ve daha sonra yerleşim yerlerine kadar sıçrayan orman yangınlarındaki vahim durum, gün yüzüne çıkmaya başladı. İlçede önceki gün bir mahalleye kadar sıçrayan yangında canlarını zor kurtaran vatandaşların görüntüsü, yürek burktu.

ARABALARINA BİNİP MAHALLEDEN UZAKLAŞTILAR

Yaklaşık 30 saattir süren yangının yayıldığı çevre giderek genişliyor. Evrenleryavşi Mahallesi'nde saat 15.00 civarında ormanlık alanda başlayan yangın, geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, orman bölgesinde çıkan yangına müdahale ederken, vatandaşlar da alevlerin üzerlerine doğru geldiğini görünce arabalarına binip telaş içerisinde mahalleyi terk etti.

YAŞLI KADIN FENALIK GEÇİRDİ

Bazı vatandaşlar, kurtarabildikleri hayvanlarını alarak bölgeden uzaklaştı. Mahalleyi boşaltma çabaları hızla sürerken ineğinin yandığını düşünen yaşlı bir kadın düşerek fenalık geçirdi. Yaşlı kadını çevredeki vatandaşlar su vererek kendine getirdi. Vatandaşlar daha sonra kadını arabalarına alarak bölgeden uzaklaştırdı. Korku ve panik anlarının yaşandığı Evrenleryavşi Mahallesi'nde yaşanan dehşet anları ise kameralara yansıdı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk ediliyor.