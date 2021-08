Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (15) - Son Dakika

3 BAKANDAN DEĞERLENDİRME

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Antalya bölgesindeki yangınların 10'uncu günü akşamı itibarıyla son durumu paylaştı.

MANAVGAT VE GÜNDOĞMUŞ'TA KONTROL ALTINA ALINDIDün yangının Antalya'da kontrol altına alınması noktasında umutlu olduklarına yönelik açıklamalarını hatırlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'dan müjdeli haberi şöyle duyurdu: "Çünkü dün tüm zor şartlar ve rüzgarın çok güçlü olmasına rağmen en kritik noktalarda yangını arkadaşlarımızın cansiperane çalışmaları sayesinde durdurmuştuk. Allah korusun o kritik yerlerin ötesine gitseydi, 5-10 gün daha yangın devam edebilirdi. Hamdolsun Manavgat ve Gündoğmuş yangınları 218'inci saatte kontrol altına alındı. Aktif devam eden şu an İbradı Eynif Ovası'nda söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Bugün hem karadan hem de havadan uçak ve helikopterlerimiz bu bölgeye yoğunlaştı. Orada kontrol dışında da bir durum yok çok şükür" diye konuştu.CANSİPERANE ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜRBugün yangınlara karşı 1915 araç, 8 bin 155 personelle sahada olunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Hava unsurlarımız yaklaşık 1600 sorti gerçekleştirdi. Toplamda 5 ilçede 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi. Vatandaşlarımızın yaralarını hızlıca sarıyoruz. Gerek yangın söndürme gerekse hasar tespit noktasında çok sayıda kurumumuz sahada uyum içinde el birliğiyle çalışıyor. Bakanlarımız bu çalışmalarını yakından yönetiyor. Yangın süresince cansiparene tüm orman teşkilatına, kamu kurumlarına, Türkiye 'nin her yerinden gelen belediyelere, STK'lar tüm gönüllülerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.YURTDIŞINDAN UÇAK VE HELİKOPTER VE EKİPLER GELMEYE DEVAM EDİYORYurtdışından gelen destek ve taleplerle ilgili bilgiler veren Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan 'dan daha önce ekip ve ekipmanlar gelmişti. Azerbaycan'dan dün bir uçak ülkemize geldi. Dalaman 'a indi. Dün yola çıkan 40 itfaiye aracı ve 162 personel ülkemize giriş yaptı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'in talimatıyla 200 ilave ek itfaiye personeli de bu akşam uçakla Dalaman'a intikal edecek. Kazakistan Dışişleri Bakanı ile telefonla görüştüm. Kazakistan'dan da iki helikopter yola çıktı, 16 kişilik ekibiyle. İsrail 'den bir şirketimizin 2 yangın söndürme uçağı kiraladığını söylemiştim. Bugün Dalaman'a uçaklar inmiş bulunuyor. ABD'den 2 helikopterin de pazartesi günü Türkiye'de olacağının bilgisini aldık" dedi.YUNANİSTAN'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİBu senenin kritik bir yıl olduğunu ve her yerde yangın yaşandığına dikkat çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Bu yangınların söndürülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Antalya'da yangınlar söndürüldü, İbradı hariç. Gözümüz, kulağımız, dualarımız, tabi ki orada. Muğla ve diğer bölgelerde çalışan arkadaşlarımız tüm ekiplerimiz de o bölgelerde yoğun çalışıyor. Yunanistan 'da yangın devam ediyor. Bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 'ı aradım bilgi aldım. Elbette herkes kendi derdiyle uğraşıyor, İtalya 'da, Balkanlarda yangınlar var. Dünyanın her yerinde, birçok ülkede uzun süre devam eden yangınlar var. Biz kendi yangınlarımızı söndürmenin derdindeyken, tabi dünyanın diğer yerindeki yanan ormanları görüyoruz. Tüm ülkelere geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Bu dileğimi Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a da ilettim.TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDUAntalya'da Manavgat ve Gündoğmuş'taki orman yangınlarının tamamının kontrol altına alındığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Kurum, "İnşallah çok kısa sürede Muğla'daki orman yangınlarını da söndüreceğiz. 10 gün boyunca gecesini gündüzüne katarak insanüstü gayretle yangınları durdurmak için kahraman ormancılarımıza, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye ve diğer tüm kurumlarla, gönüllülere teşekkür ederim. Bu süreçte ormanlarımız, canlarımız ve Antalyalılarımız için tüm Türkiye seferber olmuştur. Yangınların söndürülmesi için herkes büyük gayret gösterdi, vatandaşlarımızın acılarını paylaştı, ben engin gönüllü milletimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. YANGININ BİLANÇOSU28 Temmuz'da başlayan yangında Antalya'da 59 mahallenin etkilendiği, 8 bini aşkın personel ve araçla çalışmaların sürdüğünü anlatan Bakan Kurum, STÖ'ler ve gönüllülerin 97 araçla 615 personelle Antalya'nın yanında olduğunu söyledi. Yangından etkilenen 821 vatandaşın 808'inin tedavisinin tamamlandığını, 6'sının tedavisinin hastanede devam ettiğini açıklayan Kurum, mahallelerde normal yaşama dönüşü hızlandırmak için 2 bin 544 afetzedeye psikososyal destek verildiğini kaydetti. Kurum, 49 kişinin yurtta misafir edildiğini de söyledi. KONTEYNERLER KURULUYORKonteynerlerin kurulmaya başladığını ve acil ihtiyaç olan 146 konteynerin kurulduğunu açıklayan Kurum, 3-4 gün içinde Antalya'daki bütün konteyner ihtiyacının giderileceğini kaydetti. Kurum, buna ilişkin 400 konteynerin Antalya'ya geldiğini ve ihtiyaç olan mahallelere gönderildiğini dile getirdi. Yaralı hayvanlarla da çalışmaların devam ettiğini anlatan Kurum, "Bu çerçevede 140 çadır kuruldu. Kızılay günde ortalama 17 bin vatandaşımıza yemek dağıtımı yapıyor ve bugüne kadar 95 bin kumanya dağıtıldı ve 93 bin öğün de yemek verildi. Hayvanlarımız, 7-24 esasıyla veteriner hekimlerimiz sahada yaralı hayvanlarımıza hizmet veriyor" dedi.ŞU ANA KADAR 16.8 MİLYON TL ÖDEME YAPILDICanlılar ve tarım arazilerine yönelik hasar tespitlerinin yapıldığını belirten Kurum, çiftçilere 90 küçükbaş hayvan, 43 sağım makinesi, 20 hayvan çadırı ve 2 bin 620 ton yem yardımı yapıldığını söyledi. Şu ana kadar bölgeye 52.5 milyon nakdi yardım gönderildiğini belirten Kurum, "Bugün itibarıyla toplamda 16 milyon 800 bin lira nakdi ödeme vatandaşlarımızın hesabına yatırıldı. Evi tamamen yanan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımları yapılacak. İlk ödemeleri yapıldı. Kalan ödemeler de tespitlere müteakip yapılacak" diye konuştu. 503 BİNA YIKILDI7 ilde bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Kurum, "Muğla dışında yangının söndürüldüğü her noktada hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Muğla'da yangının söndürülmesine müteakip 2-3 içinde tamamlanacaktır. Antalya'da toplam 6 bin 340 bağımsız bölüm incelendi, 2 bin 164 birim ağır hasarlı, yıkık ve yıkılması gereken tespit edildi. 62 kamu binası incelendi. Yeni konutlar yapılması ve can güvenliği için yıkım sürecini de başlattık ve 503 binanın yıkımı tamamlandı" dedi.'BUGÜN BURUK DA OLSA SEVİNÇLİYİZ'

Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşan orman yangınlarının ciğerlerimizi yaktığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Devletimizin tüm kurumları ve çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz büyük mücadelenin 10'uncu günündeyiz. Yangınların söndürülmesinde özveriyle çalışan bütün arkadaşlarımıza minnettarız. Bugün buruk da olsa sevinçliyiz. Antalya bölgesindeki yangınların sonuna geliyoruz. Türkiye'nin her yerinden gelen çalışanlarımız ve gönülleler Türk milletinin vatandaşına, milletine, devletine, memleketine sahip çıkmasının bir sonucudur. İnşallah Muğla'daki yangınları da kısa sürede söndüreceğiz ve afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız" diye konuştu.